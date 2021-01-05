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Переход Алабы в «Реал» под угрозой срыва

05 Января 2021, 12:52,

Global Look Press

Австрийский защитник Давид Алаба, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», ведет активные переговоры о переходе в мадридский «Реал».

Как сообщает портал Goal, сделка может сорваться из-за высоких финансовых требований 28-летнего игрока. Алаба хочет зарабатывать в «королевском» клубе 13 миллионов евро год, что на один миллион больше, чем получает капитан команды Серхио Рамос.

Руководство «Реала» не готово платить австрийцу такие деньги. Испанский клуб может предложить не более десяти миллионов в год.

Действующий договор Давида с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2020/2021, стороны так и не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
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