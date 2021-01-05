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«Майнц» назначил третьего тренера по ходу сезона

05 Января 2021, 10:39,

Евро-Футбол.Ру

Бо Свенссон стал новым главным тренером «Майнца». Это уже третий специалист по ходу сезона, который призван спасать команду от вылета во вторую Бундеслигу. «Ноль-пятые» с первых туров играли под началом Ахима Байерлорцера. В конце сентября его место занял бывший ассистент Ян-Мориц Лихте, но и он проработал всего три месяца. Вместе с Лихте ушли и некоторые другие руководители клуба.

Что касается Бо Свенссона, 41-летний тренер отыграл 7 лет в составе «Майнца», после чего перешел на тренерскую работу с 2014 по 2019 год работал с воспитанниками команды.

Ближайшие матчи «Майнц» проведет против «Айнтрахта», дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «РБ Лейпцига».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Майнц, Бо Свенссон
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