Вингер «Баварии» Кингсли Коман возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. Футболист получил травму в поединке Бундеслиги против «Байера», которая состоялась девятнадцатого декабря. Он пропустил стартовую игру команды в 2021-м году против «Майнца».

В текущем сезоне Кингсли Коман провёл за «Баварию» пятнадцать матчей во всех соревнованиях. Вингер оформил пять голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайшую игру мюнхенцы проведут в пятницу, восьмого января. Соперником команды Ханса-Дитера Флика будет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.