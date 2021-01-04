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​Коман возобновил тренировки в общей группе

04 Января 2021, 18:32,

Global Look Press

Вингер «Баварии» Кингсли Коман возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. Футболист получил травму в поединке Бундеслиги против «Байера», которая состоялась девятнадцатого декабря. Он пропустил стартовую игру команды в 2021-м году против «Майнца».

В текущем сезоне Кингсли Коман провёл за «Баварию» пятнадцать матчей во всех соревнованиях. Вингер оформил пять голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайшую игру мюнхенцы проведут в пятницу, восьмого января. Соперником команды Ханса-Дитера Флика будет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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