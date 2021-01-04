​«Майнц» назначил нового главного тренера

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04 Января 2021, 16:56,
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Новым главным тренером «Майнца» стал Бо Свенссон. Датчанин прекрасно знает клуб, поскольку выступал за него в качестве футболиста в период с 2007 по 2014 год, а затем даже работал в тренерском штабе и с молодёжными командами.
На протяжении последних полутора лет Свенссон работал с австрийским «Лиферингом».
Бо Свенссон будет представлен в качестве наставника «Майнца» во вторник, пятого января. Дебют 41-летнего специалиста придётся на игру против «Айнтрахта», которая состоится девятого числа.
На текущий момент «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Майнц, Бо Свенссон