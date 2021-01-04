​«Майнц» назначил нового главного тренера

Новым главным тренером «Майнца» стал Бо Свенссон. Датчанин прекрасно знает клуб, поскольку выступал за него в качестве футболиста в период с 2007 по 2014 год, а затем даже работал в тренерском штабе и с молодёжными командами.

На протяжении последних полутора лет Свенссон работал с австрийским «Лиферингом».

Бо Свенссон будет представлен в качестве наставника «Майнца» во вторник, пятого января. Дебют 41-летнего специалиста придётся на игру против «Айнтрахта», которая состоится девятого числа.

На текущий момент «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.