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​«Майнц» назначил нового главного тренера

04 Января 2021, 16:56,

Global Look Press

Новым главным тренером «Майнца» стал Бо Свенссон. Датчанин прекрасно знает клуб, поскольку выступал за него в качестве футболиста в период с 2007 по 2014 год, а затем даже работал в тренерском штабе и с молодёжными командами.

На протяжении последних полутора лет Свенссон работал с австрийским «Лиферингом».

Бо Свенссон будет представлен в качестве наставника «Майнца» во вторник, пятого января. Дебют 41-летнего специалиста придётся на игру против «Айнтрахта», которая состоится девятого числа.

На текущий момент «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Майнц, Бо Свенссон
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