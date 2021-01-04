Директор «Боруссии» отреагировал на слухи об уходе Холанна

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04 Января 2021, 13:12,
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Исполнительный директор «Боруссии» (Дортмунд) Ханс-Йоахим Вацке высказался о возможной продаже нападающего команды Эрлинга Холанна.
«Это вряд ли произойдет в ближайшее время. Понятно, что если Холанн в какой-то момент покинет «Боруссию», то он пойдет только в более сильный клуб. Чтобы перейти в тот же мадридский «Реал», нужно быть футболистом мирового класса», - приводит слова руководителя издание Kicker.
Норвежец перебрался в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020-го года за 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/2021 Холанн сыграл девять поединков, забил десять голов и сделал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эрлинг Холанн, Ханс-Йоахим Вацке
На сегодняшний день, количество клубов сильнее БД настолько велико, что Вацке лучше бы помолчал...вот количество финансово состоятельных - не так много
Сумма была больше, там еще откат Райоле жирный и бате Холанна