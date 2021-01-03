Ройс: «Забитые голы постепенно возвращают нам уверенность»

Полузащитник и капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (2:0) в четырнадцатом туре чемпионата Германии.

«Вольфсбург» - это далеко не самый удобный соперник для нас в данный момент. Хорошо, что мы смогли справиться с этим сложным испытанием, забитые голы постепенно возвращают нам уверенность», - цитирует Ройса пресс-служба немецкого клуба.

После четырнадцати туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 25 очков. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет восемь зачетных баллов.