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Ройс: «Забитые голы постепенно возвращают нам уверенность»

03 Января 2021, 22:39,

Global Look Press

Полузащитник и капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (2:0) в четырнадцатом туре чемпионата Германии.

«Вольфсбург» - это далеко не самый удобный соперник для нас в данный момент. Хорошо, что мы смогли справиться с этим сложным испытанием, забитые голы постепенно возвращают нам уверенность», - цитирует Ройса пресс-служба немецкого клуба.

После четырнадцати туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 25 очков. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет восемь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Ройс
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