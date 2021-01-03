«Боруссия» Дортмунд уверенно обыграла «Вольфсбург»

2021 год «Боруссия» Дортмунд начала с важной победы в матче с конкурентами из «Вольфсбурга». В событийной игре «шмели» открыли счет на 66-й минуте усилиями Мануэля Аканджи, а перед финальным свистком Джедон Санчо снял все вопросы - 2:0.

«Боруссия» ворвалась в топ-четверку, «Вольфсбург» отстает на одно очко, потерпев второе поражение в сезоне.