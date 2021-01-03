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«Боруссия» Дортмунд уверенно обыграла «Вольфсбург»

03 Января 2021, 19:53,

Global Look Press

2021 год «Боруссия» Дортмунд начала с важной победы в матче с конкурентами из «Вольфсбурга». В событийной игре «шмели» открыли счет на 66-й минуте усилиями Мануэля Аканджи, а перед финальным свистком Джедон Санчо снял все вопросы - 2:0.

«Боруссия» ворвалась в топ-четверку, «Вольфсбург» отстает на одно очко, потерпев второе поражение в сезоне.

Протокол игры  
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
(1:0) Аканджи Мануэль 66'    
(2:0) Санчо Джедон 90'    
Бюрки Роман Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   25' Геррейро Рафаэль Витсель Аксель Делани Томас   40' Санчо Джедон Ройс Марко   86' (Джан Эмре (   86') Джованни Рейна   90' (Загаду Дан-Аксель (   90') Холанн Эрлинг   80'   81' (Steffen Tigges (   81')
Запасные: Брандт Юлиан Морей Матеу Пищек Лукаш Шульц Нико Дауд Махмуд Хитц Mapвин
Кастельс Коэн Баку Ридле Понграчич Марин   78' (Лакруа Максанс (   78') Брукс Джон Отавио Пауло Герардт Янник   71' (Виктор Жоао II (   71') Арнольд Максимилиан Брекало Йосип   71' (Мехмеди Адмир (   71') Шлагер Ксавер   87' (Бялек Бартош (   87') Штеффен Ренато   38'   87' (Гинчек Даниэль (   87') Вегхорст Ваут
Запасные: Мбабу Кевин Виллиам Фуртадо Гилавоги Жошуа Лино Кастен
03 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вольфсбург
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