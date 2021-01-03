«Боруссия» Дортмунд уверенно обыграла «Вольфсбург»

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03 Января 2021, 19:53,
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2021 год «Боруссия» Дортмунд начала с важной победы в матче с конкурентами из «Вольфсбурга». В событийной игре «шмели» открыли счет на 66-й минуте усилиями Мануэля Аканджи, а перед финальным свистком Джедон Санчо снял все вопросы - 2:0.
«Боруссия» ворвалась в топ-четверку, «Вольфсбург» отстает на одно очко, потерпев второе поражение в сезоне.
Протокол игры
|Боруссия Д
|2:0
|Вольфсбург
|(1:0) Аканджи Мануэль 66'
|(2:0) Санчо Джедон 90'
Бюрки Роман • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • 25'Геррейро Рафаэль • Витсель Аксель • Делани Томас • 40'Санчо Джедон • Ройс Марко 86' ( Джан Эмре ( 86') • Джованни Рейна 90' ( Загаду Дан-Аксель ( 90') • Холанн Эрлинг 80' 81' ( Steffen Tigges ( 81')
Запасные: Брандт Юлиан • Морей Матеу • Пищек Лукаш • Шульц Нико • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
Кастельс Коэн • Баку Ридле • Понграчич Марин 78' ( Лакруа Максанс ( 78') • Брукс Джон • Отавио Пауло • Герардт Янник 71' ( Виктор Жоао II ( 71') • Арнольд Максимилиан • Брекало Йосип 71' ( Мехмеди Адмир ( 71') • Шлагер Ксавер 87' ( Бялек Бартош ( 87') • Штеффен Ренато 38' 87' ( Гинчек Даниэль ( 87') • Вегхорст Ваут
Запасные: Мбабу Кевин • Виллиам Фуртадо • Гилавоги Жошуа • Лино Кастен
03 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Вольфсбург