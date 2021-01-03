​Тренер «Боруссии»: «Должны сказать Холанну, чтобы он притормозил»

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался по поводу нападающего Эрлинга Холанна. Норвежский форвард пропустил весь декабрь из-за повреждения и теперь рвётся на поле.

«Холанн известен своей жаждой игры и гола. Это одно из его качеств, которое мы видим в каждой игре. Но мы должны быть осторожными и сказать ему, чтобы он притормозил. Особенно когда речь идёт о возвращении после травмы», - сказал Терзич на пресс-конференции перед матчем против «Вольфсбурга».

В четырнадцати матчах текущего сезона Эрлинг Холанн забил семнадцать голов и отдал три голевых паса партнёрам.