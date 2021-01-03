​Тренер «Боруссии»: «Должны сказать Холанну, чтобы он притормозил»

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03 Января 2021, 13:19,
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Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался по поводу нападающего Эрлинга Холанна. Норвежский форвард пропустил весь декабрь из-за повреждения и теперь рвётся на поле.
«Холанн известен своей жаждой игры и гола. Это одно из его качеств, которое мы видим в каждой игре. Но мы должны быть осторожными и сказать ему, чтобы он притормозил. Особенно когда речь идёт о возвращении после травмы», - сказал Терзич на пресс-конференции перед матчем против «Вольфсбурга».
В четырнадцати матчах текущего сезона Эрлинг Холанн забил семнадцать голов и отдал три голевых паса партнёрам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Эдин Терзич
Ну, смотрите, удерживайте. только чтобы потом на результатах не сказалось...))) А этот источник чистой энергии хочет выходить на поле и забивать, не вижу никаких причин удерживать его...