«РБ Лейпциг» скромно обыграл «Штуттгарт» и стал лидером Бундеслиги

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03 Января 2021, 00:29,
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В первом для себя матче в новом году «РБ Лейпциг» играл на выезде против середняков из «Штуттгарта». «Быки» доминировали по ходу игры и могли открывать счет не раз еще в первом тайме. Лучший момент был у Эмиля Форсберга, не реализовавшего 11-метровый. А решающим стал удар Дани Ольмо на 67-й минуте.
«РБ Лейпциг» победил со счетом 1:0 и вышел на первое место в таблице.
Протокол игры
|Штуттгарт
|0:1
|РБ Лейпциг
|67' Ольмо Дани (0:1)
Кобель Грегор • Штенцель Паскаль 21' 75' ( Фёрстер Филипп ( 75') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер 83' ( Климович Матео ( 83') • Соса Борна • 49'Кастро Гонсало 75' ( Мавропанос Константинос ( 75') • Эндо Ватару • Мангаля Орель • Вамангитука Силла • Калайджич Саша 58' ( Кулибали Тангуй ( 58') • Гонсалес Николас
Запасные: Каразор Атакан • Массимо Роберто • Чурлинов Дарко • Клемент Филипп • Бредлов Фабиан
Гулачи Петер • Адамс Тайлер 81' ( Клостерманн Лукас ( 81') • Орбан Вилли • Юпамекано Део • Хальстенберг Марсель • Ольмо Дани • Кампль Кевин 66' ( Поульсен Юссуф ( 66') • Забитцер Марсель • 42'Хайдара Амаду • Форсберг Эмиль 73' ( Сорлот Александр ( 73') • Анхелиньо Хосе
Запасные: Самарджич Лазар • Мартель Эрик • Мартинес Хосеп • Хи-Чан Хван • Вос Йоша • Борковски Деннис
02 января. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Штуттгарт, РБ Лейпциг