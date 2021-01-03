«РБ Лейпциг» скромно обыграл «Штуттгарт» и стал лидером Бундеслиги

В первом для себя матче в новом году «РБ Лейпциг» играл на выезде против середняков из «Штуттгарта». «Быки» доминировали по ходу игры и могли открывать счет не раз еще в первом тайме. Лучший момент был у Эмиля Форсберга, не реализовавшего 11-метровый. А решающим стал удар Дани Ольмо на 67-й минуте.

«РБ Лейпциг» победил со счетом 1:0 и вышел на первое место в таблице.