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«РБ Лейпциг» скромно обыграл «Штуттгарт» и стал лидером Бундеслиги

03 Января 2021, 00:29,

Global Look Press

В первом для себя матче в новом году «РБ Лейпциг» играл на выезде против середняков из «Штуттгарта». «Быки» доминировали по ходу игры и могли открывать счет не раз еще в первом тайме. Лучший момент был у Эмиля Форсберга, не реализовавшего 11-метровый. А решающим стал удар Дани Ольмо на 67-й минуте.

«РБ Лейпциг» победил со счетом 1:0 и вышел на первое место в таблице.

Протокол игры  
Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
    67' Ольмо Дани (0:1)
Кобель Грегор Штенцель Паскаль   21'   75' (Фёрстер Филипп (   75') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер   83' (Климович Матео (   83') Соса Борна   49' Кастро Гонсало   75' (Мавропанос Константинос (   75') Эндо Ватару Мангаля Орель Вамангитука Силла Калайджич Саша   58' (Кулибали Тангуй (   58') Гонсалес Николас
Запасные: Каразор Атакан Массимо Роберто Чурлинов Дарко Клемент Филипп Бредлов Фабиан
Гулачи Петер Адамс Тайлер   81' (Клостерманн Лукас (   81') Орбан Вилли Юпамекано Део Хальстенберг Марсель Ольмо Дани Кампль Кевин   66' (Поульсен Юссуф (   66') Забитцер Марсель   42' Хайдара Амаду Форсберг Эмиль   73' (Сорлот Александр (   73') Анхелиньо Хосе
Запасные: Самарджич Лазар Мартель Эрик Мартинес Хосеп Хи-Чан Хван Вос Йоша Борковски Деннис
02 января. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Штуттгарт, РБ Лейпциг
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