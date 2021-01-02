«Герта» вплотную приблизила «Шальке» к позорному антирекорду

Одной из главных интриг субботы в Бундеслиге был антирекорд турнира, который может побить «Шальке». В далеком 1966 году «Тасмания» не могла выиграть на протяжении 31 матча, и «кобальтовые» близки к тому, чтобы сыграть еще хуже. Поражение от «Герты» (0:3) стало уже 30-м неудачным матчем кряду.

«Шальке» с новым главным тренером во главе ничего не мог поделать в Берлине и пропустил голы после ударов Маттео Гендузи, Джона Кордобы и Кшиштофа Пёнтека.

Далее «королевско-синие» сыграют против «Хоффенхайма» (дома) и «Айнтрахта» (выезд).