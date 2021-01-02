«Герта» вплотную приблизила «Шальке» к позорному антирекорду

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02 Января 2021, 22:21,
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Одной из главных интриг субботы в Бундеслиге был антирекорд турнира, который может побить «Шальке». В далеком 1966 году «Тасмания» не могла выиграть на протяжении 31 матча, и «кобальтовые» близки к тому, чтобы сыграть еще хуже. Поражение от «Герты» (0:3) стало уже 30-м неудачным матчем кряду.
«Шальке» с новым главным тренером во главе ничего не мог поделать в Берлине и пропустил голы после ударов Маттео Гендузи, Джона Кордобы и Кшиштофа Пёнтека.
Далее «королевско-синие» сыграют против «Хоффенхайма» (дома) и «Айнтрахта» (выезд).
Протокол игры
|(1:0) Гендузи Маттео 36'
|(2:0) Кордоба Джон 52'
|(3:0) Пёнтек Кшиштоф 80'
Шволов Александер • Пекарик Петер 82' ( Нганкам Жессик ( 82') • Штарк Никлас • Альдерете Омар • Платтенхардт Марвин 87' ( Миттельштедт Максимилиан ( 87') • Дарида Владимир • Тусар Люка • 14'Гендузи Маттео • 51'Лукебакио Доди 87' ( Нец Лука ( 87') • Кордоба Джон 78' ( Пёнтек Кшиштоф ( 78') • Кунья Матеус 82' ( Зеефейк Дейовайзио ( 82')
Запасные: Дордой Мартон • Торунарига Джордан • Ярстейн Руне • Редан Дайшон
Ферман Ральф • Стамбули Бенжамен • Кабак Озан • Настасич Матия • Ощипка Бастиан • Шёпф Алессандро • Маскарель Омар 58' 58' ( Скрибски Стивен ( 58' • Боздоган Джан 68') • Сердар Суат • Арит Амин 58' ( Беккер Тимо ( 58') • Ют Марк • Matthew Hoppe 38' 80' ( Кутуджу Ахмед ( 80')
Запасные: Мерджан Левент • Тиау Малик • Рённов Фредерик • Мендиль Хамза
02 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шальке 04, Герта