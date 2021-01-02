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«Герта» вплотную приблизила «Шальке» к позорному антирекорду

02 Января 2021, 22:21,

Global Look Press

Одной из главных интриг субботы в Бундеслиге был антирекорд турнира, который может побить «Шальке». В далеком 1966 году «Тасмания» не могла выиграть на протяжении 31 матча, и «кобальтовые» близки к тому, чтобы сыграть еще хуже. Поражение от «Герты» (0:3) стало уже 30-м неудачным матчем кряду.

«Шальке» с новым главным тренером во главе ничего не мог поделать в Берлине и пропустил голы после ударов Маттео Гендузи, Джона Кордобы и Кшиштофа Пёнтека.

Далее «королевско-синие» сыграют против «Хоффенхайма» (дома) и «Айнтрахта» (выезд).

Протокол игры  
Герта 3:0 Шальке 04
(1:0) Гендузи Маттео 36'    
(2:0) Кордоба Джон 52'    
(3:0) Пёнтек Кшиштоф 80'    
Шволов Александер Пекарик Петер   82' (Нганкам Жессик (   82') Штарк Никлас Альдерете Омар Платтенхардт Марвин   87' (Миттельштедт Максимилиан (   87') Дарида Владимир Тусар Люка   14' Гендузи Маттео   51' Лукебакио Доди   87' (Нец Лука (   87') Кордоба Джон   78' (Пёнтек Кшиштоф (   78') Кунья Матеус   82' (Зеефейк Дейовайзио (   82')
Запасные: Дордой Мартон Торунарига Джордан Ярстейн Руне Редан Дайшон
Ферман Ральф Стамбули Бенжамен Кабак Озан Настасич Матия Ощипка Бастиан Шёпф Алессандро Маскарель Омар   58'   58' (Скрибски Стивен (   58' Боздоган Джан   68') Сердар Суат Арит Амин   58' (Беккер Тимо (   58') Ют Марк Matthew Hoppe   38'   80' (Кутуджу Ахмед (   80')
Запасные: Мерджан Левент Тиау Малик Рённов Фредерик Мендиль Хамза
02 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шальке 04, Герта
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