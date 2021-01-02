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«РБ Лейпциг» назвал «Реалу» стоимость Нкунку

02 Января 2021, 10:24,

Global Look Press

Хавбек Кристофер Нкунку, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает издание Le10Sport, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

Руководство немецкого клуба готово отпустить хавбека, если «сливочные» предложат за него 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее об интересе к Нкунку заявил лондонский «Арсенал».

Кристофер перешел в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» летом 2019-го года. За его трансфер немцы заплатили 15 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2024-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник сыграл десять матчей, забил два гола и сделал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - зима 2021, Кристофер Нкунку
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