«РБ Лейпциг» назвал «Реалу» стоимость Нкунку

Хавбек Кристофер Нкунку, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает издание Le10Sport, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

Руководство немецкого клуба готово отпустить хавбека, если «сливочные» предложат за него 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее об интересе к Нкунку заявил лондонский «Арсенал».

Кристофер перешел в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» летом 2019-го года. За его трансфер немцы заплатили 15 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2024-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник сыграл десять матчей, забил два гола и сделал результативную передачу.