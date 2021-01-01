Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Алаба перейдёт в «Реал» на следующей неделе

01 Января 2021, 23:58,

Global Look Press

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба сменит клуб.

Как сообщает Marca, австрийский футболист планирует объявить название клуба, в котором он продолжит карьеру, уже в ближайшие дни. Ожидается, что Алаба перейдёт в мадридский «Реал», сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

Напомним, что контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца нынешнего сезона, таким образом, летом он может достаться новом клубу бесплатно.

Мюнхенцы долгое время пытались продлить соглашение с Давидом, но договориться сторонам так и не удалось. 28-летний защитник выступает за «Баварию» с 2008 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола