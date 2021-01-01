Алаба перейдёт в «Реал» на следующей неделе

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба сменит клуб.

Как сообщает Marca, австрийский футболист планирует объявить название клуба, в котором он продолжит карьеру, уже в ближайшие дни. Ожидается, что Алаба перейдёт в мадридский «Реал», сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

Напомним, что контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца нынешнего сезона, таким образом, летом он может достаться новом клубу бесплатно.

Мюнхенцы долгое время пытались продлить соглашение с Давидом, но договориться сторонам так и не удалось. 28-летний защитник выступает за «Баварию» с 2008 года.