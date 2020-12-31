​Пёнтек пройдёт медобследование для «Дженоа» в первый день нового года

Нападающий Кшиштоф Пёнтек близок к возвращению в «Дженоа». Как сообщает Tuttosport, в первый день нового года польский футболист пройдёт медицинское обследование для генуэзского клуба.

«Дженоа» планирует арендовать Пёнтека у берлинской «Герты» с правом выкупа, которое можно будет реализовать в случае сохранения командой прописки в элитном дивизионе. На текущий момент генуэзцы располагаются на восемнадцатой позиции.

О Кшиштофе Пёнтеке в Европе заговорили как раз тогда, когда он выступал за «Дженоа». Затем поляк перешёл в «Милан», но там заиграть не смог и отправился в «Герту».