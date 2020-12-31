Два клуба Серии А претендуют на Пёнтека

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31 Декабря 2020, 11:57,
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Нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек имеет варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А, где он ранее выступал за «Милан» и «Дженоа».
Согласно данным журналиста Николо Скиры, заинтересованность в подписании польского футболиста проявляет «Фиорентина». Также арендовать Пёнтека хочет «Дженоа».
Действующий трудовой договор 25-летнего нападающего с немецким клубом рассчитан до 2025-го года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Кшиштоф провел 13 поединков, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Кшиштоф Пёнтек