Два клуба Серии А претендуют на Пёнтека

Нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек имеет варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А, где он ранее выступал за «Милан» и «Дженоа».

Согласно данным журналиста Николо Скиры, заинтересованность в подписании польского футболиста проявляет «Фиорентина». Также арендовать Пёнтека хочет «Дженоа».

Действующий трудовой договор 25-летнего нападающего с немецким клубом рассчитан до 2025-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Кшиштоф провел 13 поединков, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.