Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн назвал трёх лучших защитников в мире.

«Я считаю, что тремя лучшими защитниками в мире являются Серхио Рамос, Виргил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все эти три футболиста прекрасно развиты физически, но ещё они очень умны и показывают это на поле», - приводит слова Холанна Il Mattino.

В текущем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» четырнадцать матчей в различных соревнованиях. Норвежский форвард записал на свой счёт семнадцать забитых голов и три результативных паса на партнёров. Холанн стал игроком дортмундского клуба в начале 2020 года.