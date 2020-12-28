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Холанн назвал трёх лучших защитников в мире

28 Декабря 2020, 14:29,

Global Look Press

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн назвал трёх лучших защитников в мире.

«Я считаю, что тремя лучшими защитниками в мире являются Серхио Рамос, Виргил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все эти три футболиста прекрасно развиты физически, но ещё они очень умны и показывают это на поле», - приводит слова Холанна Il Mattino.

В текущем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» четырнадцать матчей в различных соревнованиях. Норвежский форвард записал на свой счёт семнадцать забитых голов и три результативных паса на партнёров. Холанн стал игроком дортмундского клуба в начале 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Серхио Рамос, Виргил Ван Дейк, Эрлинг Холанн, Калиду Кулибали
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