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Флик признан личностью 2020 года по версии Kicker

28 Декабря 2020, 13:33,

Global Look Press

Рулевого мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика признали личностью 2020-го года по версии издания Kicker.

«Даже обладатель награды лучшему тренеру года Юрген Клопп был удивлен, что эту премию не получил Ханс-Дитер Флик. Наставник «Баварии» в этом календарном году получает награду от нас. Флик признан личностью 2020-го года», - говорится на сайте Kicker.

Флик стал восьмым представителем клуба из Мюнхена, который получил эту премию.

В минувшем сезоне «Бавария» выиграла требл, став чемпионом Германии, а также выиграв Лигу чемпионов и Кубок страны. Ханс-Дитер возглавляет мюнхенский гранд с 2019-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ханс-Дитер Флик
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