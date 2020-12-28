Флик признан личностью 2020 года по версии Kicker

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28 Декабря 2020, 13:33,
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Рулевого мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика признали личностью 2020-го года по версии издания Kicker.
«Даже обладатель награды лучшему тренеру года Юрген Клопп был удивлен, что эту премию не получил Ханс-Дитер Флик. Наставник «Баварии» в этом календарном году получает награду от нас. Флик признан личностью 2020-го года», - говорится на сайте Kicker.
Флик стал восьмым представителем клуба из Мюнхена, который получил эту премию.
В минувшем сезоне «Бавария» выиграла требл, став чемпионом Германии, а также выиграв Лигу чемпионов и Кубок страны. Ханс-Дитер возглавляет мюнхенский гранд с 2019-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ханс-Дитер Флик