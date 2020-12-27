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Румменигге: «Верю, что в течение года на наш стадион снова вернутся болельщики»

27 Декабря 2020, 23:17,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о возвращении болельщиков на «Альянц Арену».

«Думаю, что весь мир ждёт вакцину и надеется, что с ее появлением мы вернёмся к обычной жизни. «Бавария» будет готова к принятию болельщиков сразу же, как только это будет разрешено. На данный момент сложно делать прогнозы. Я сохраняю сдержанный оптимизм относительного того, что в течение года на наш стадион снова вернутся болельщики», - цитирует Румменигге пресс-служба мюнхенского клуба.

Отметим, что в Англии уже начали заполнять стадионы несколько недель назад, но вновь запретили вход болельщикам из-за появления нового штамма COVID-19.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге
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