Флик – лучший тренер года по версии Globe Soccer

Globe Soccer признал наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика лучшим тренером года.

Помимо Флика, в число номинантов вошли Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

Отметим, что ФИФА назвала лучшим тренером 2020 года не Флика, как ожидали многие, а босса «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Флик выиграл с «Баварией» все возможные трофеи в прошлом сезоне. Мюнхенский клуб продолжает уверенно выступать и в нынешнем, возглавляя немецкую «Бундеслигу» после тринадцати туров. «Бавария» уже вышла в плей-офф в Лиге чемпионов, заняв первое место в группе.