Кристиан Гросс стал главным тренером «Шальке».

Как сообщает пресс-служба «Шальке», контракт со швейцарским специалистом рассчитан до конца сезона. Перед ним стоит задача сохранения прописки в высшем немецком дивизионе.

После тринадцати туров «Шальке» имеет в своём активе четыре очка и занимает последнюю строчку в «Бундеслиге». Отставание от идущего на пятнадцатой строчке «Кёльна» составляет семь зачётных баллов.

Напомним, что Кристиан Баум был отправлен в отставку на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.

Последним местом работы Гросса был аравийский клуб «Аль-Ахли».