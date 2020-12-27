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Гросс стал главным тренером «Шальке»

27 Декабря 2020, 18:47,

Global Look Press

Кристиан Гросс стал главным тренером «Шальке».

Как сообщает пресс-служба «Шальке», контракт со швейцарским специалистом рассчитан до конца сезона. Перед ним стоит задача сохранения прописки в высшем немецком дивизионе.

После тринадцати туров «Шальке» имеет в своём активе четыре очка и занимает последнюю строчку в «Бундеслиге». Отставание от идущего на пятнадцатой строчке «Кёльна» составляет семь зачётных баллов.

Напомним, что Кристиан Баум был отправлен в отставку на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.

Последним местом работы Гросса был аравийский клуб «Аль-Ахли».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шальке 04, Кристиан Гросс
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