Холанн: «Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-то с «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн поговорил о своих текущих спортивных мечтах.

«Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-то с «Боруссией». Это то, над чем я работаю. Я буду стараться изо всех сил каждый раз, когда буду получать возможность.

«Боруссия» приобрела меня за большие деньги, и болельщики вправе ожидать, что я буду выкладываться на все сто процентов», - рассказал Холанн DAZN.

В четырнадцати матчах за «Боруссию» в сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн забил семнадцать голов и отдал три результативных паса.