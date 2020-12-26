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Холанн: «Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-то с «Боруссией»

26 Декабря 2020, 21:37,

Global Look Press

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн поговорил о своих текущих спортивных мечтах.

«Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-то с «Боруссией». Это то, над чем я работаю. Я буду стараться изо всех сил каждый раз, когда буду получать возможность.

«Боруссия» приобрела меня за большие деньги, и болельщики вправе ожидать, что я буду выкладываться на все сто процентов», - рассказал Холанн DAZN.

В четырнадцати матчах за «Боруссию» в сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн забил семнадцать голов и отдал три результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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