Холанн: «Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-то с «Боруссией»

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26 Декабря 2020, 21:37,
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн поговорил о своих текущих спортивных мечтах.
«Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-то с «Боруссией». Это то, над чем я работаю. Я буду стараться изо всех сил каждый раз, когда буду получать возможность.
«Боруссия» приобрела меня за большие деньги, и болельщики вправе ожидать, что я буду выкладываться на все сто процентов», - рассказал Холанн DAZN.
В четырнадцати матчах за «Боруссию» в сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн забил семнадцать голов и отдал три результативных паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн