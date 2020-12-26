​«Реал» готов удовлетворить требования Алабы по зарплате

«Реал» считается главным претендентом на подписание защитника «Баварии» Давида Алабы. Как сообщает The Athletic, мадридский клуб готов удовлетворить требования австрийского футболиста по заработной плате и выигрывает борьбу за игрока у ряда других клубов.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Давид может уйти летом бесплатно как свободный агент, причём подписать предварительный контракт с зарубежным клубом игрок сможет уже в январе.

Чтобы выручить за 28-летнего Давида Алабу хоть какие-то деньги, «Бавария» может продать игрока уже зимой.