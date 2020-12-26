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​«Реал» готов удовлетворить требования Алабы по зарплате

26 Декабря 2020, 17:51,

Global Look Press

«Реал» считается главным претендентом на подписание защитника «Баварии» Давида Алабы. Как сообщает The Athletic, мадридский клуб готов удовлетворить требования австрийского футболиста по заработной плате и выигрывает борьбу за игрока у ряда других клубов.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Давид может уйти летом бесплатно как свободный агент, причём подписать предварительный контракт с зарубежным клубом игрок сможет уже в январе.

Чтобы выручить за 28-летнего Давида Алабу хоть какие-то деньги, «Бавария» может продать игрока уже зимой.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
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