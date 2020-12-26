​«Вольфсбург» пообещал форварду отпустить его в «Тоттенхэм» за 35 млн евро

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26 Декабря 2020, 00:33,
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Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст в этом сезоне смог привлечь к себе внимание. В восемнадцати матчах за «волков» в различных соревнованиях 28-летний голландец записал на свой счёт тринадцать результативных ударов.
Как сообщает издание Bild, «Вольфсбург» пообещал Вегхорсту отпустить его в «Тоттенхэм», если лондонский клуб сделает предложение в размере 35 миллионов евро.
Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Вегхорста в 30 миллионов евро. Форвард выступает за «Вольфсбург» с лета 2018 года после перехода из голландского АЗ. Он провёл четыре матча за сборную Голландии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Вольфсбург, Ваут Вегхорст