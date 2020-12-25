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Нагельсманн хочет потренировать Роналду

25 Декабря 2020, 21:18,

Global Look Press

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос, какого футболиста он хотел бы потренировать.

«Было бы интересно поработать с Криштиану Роналду. Со стороны часто можно увидеть просто человека, публикующего фотографии своей яхты. Но рассказы Сами Хедиры о профессиональном подходе Роналду впечатляют.

Роналду является настоящим зверем тренировок. Он приходит первым, а уходит последним. При этом он является очень радушным парнем. Это очень захватывающая смесь», - рассказал Нагельсманн в интервью Sport Bild.

С 2018 года Криштиану Роналду выступает за туринский «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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