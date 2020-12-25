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«Айнтрахт» хочет арендовать Йовича

25 Декабря 2020, 16:45,

Global Look Press

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может вернуться в Германию.

Как сообщает Kicker, арендовать сербского футболиста в зимнее трансферное окно хочет «Айнтрахт». Немецкий клуб в ближайшее время сделает «сливочным» предложение.

23-летний футболист выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы, а затем перешёл в «Реал», сумма трансфера составила 63 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Йович принял участие лишь в пяти матчах мадридского клуба, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Луки по версии портала Trasnfermarkt оценивается в двадцать два миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович
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