«Айнтрахт» хочет арендовать Йовича

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25 Декабря 2020, 16:45,
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Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может вернуться в Германию.
Как сообщает Kicker, арендовать сербского футболиста в зимнее трансферное окно хочет «Айнтрахт». Немецкий клуб в ближайшее время сделает «сливочным» предложение.
23-летний футболист выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы, а затем перешёл в «Реал», сумма трансфера составила 63 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Йович принял участие лишь в пяти матчах мадридского клуба, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Луки по версии портала Trasnfermarkt оценивается в двадцать два миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович