«Айнтрахт» хочет арендовать Йовича

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может вернуться в Германию.

Как сообщает Kicker, арендовать сербского футболиста в зимнее трансферное окно хочет «Айнтрахт». Немецкий клуб в ближайшее время сделает «сливочным» предложение.

23-летний футболист выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы, а затем перешёл в «Реал», сумма трансфера составила 63 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Йович принял участие лишь в пяти матчах мадридского клуба, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Луки по версии портала Trasnfermarkt оценивается в двадцать два миллиона евро.