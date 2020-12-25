«Шальке» определился с новым главным тренером

66-летний швейцарский специалист Кристиан Гросс, ранее поработавший в лондонском «Тоттенхэме» и «Штуттгарте», в ближайшие дни трудоустроится в Бундеслиге.

Согласно данным издания Kicker, Гросс подпишет контракт с гельзенкирхенским «Шальке». «Кобальтовые» на прошлой неделе отправили в отставку Кристиана Баума из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.

Последним местом работы Кристиана был аравийский «Аль-Ахли», который он тренировал с октября 2019-го года по февраль 2020-го.

После 13 туров чемпионата Германии «Шальке» набрал всего четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице.