Холанн: «Мне нравилось следить за успехами форвардов, поэтому я люблю действовать на острие атаки»

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25 Декабря 2020, 10:58,
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Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн рассказал, как у него появилось желание стать нападающим.
«Я всю жизнь любил смотреть футбол. Просмотр матча приносил мне массу положительных эмоций. По выходным я тренировался с друзьями, после чего смотрел игры АПЛ, Примеры и Серии А.
Мне нравилось следить за успехами форвардов. Видимо, именно поэтому я люблю действовать на острие атаки», - передает слова 20-летнего норвежского футболиста VG.no.
В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Холанн принял участие в восьми поединках, отметившись десятью голами (один - с пенальти) и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн