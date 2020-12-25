Холанн: «Мне нравилось следить за успехами форвардов, поэтому я люблю действовать на острие атаки»

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн рассказал, как у него появилось желание стать нападающим.

«Я всю жизнь любил смотреть футбол. Просмотр матча приносил мне массу положительных эмоций. По выходным я тренировался с друзьями, после чего смотрел игры АПЛ, Примеры и Серии А.

Мне нравилось следить за успехами форвардов. Видимо, именно поэтому я люблю действовать на острие атаки», - передает слова 20-летнего норвежского футболиста VG.no.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Холанн принял участие в восьми поединках, отметившись десятью голами (один - с пенальти) и двумя результативными передачами.