Холанн – о спадах в 2020 году: «Я предпочитаю запоминать только взлёты»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о спадах в 2020 году.

«Когда наступила пандемия коронавируса, то весь мир испытал спад. Но я не могу сказать, что у меня были какие-то игровые спады, я не получал серьезных травм, выбывал лишь на непродолжительные периоды. Я предпочитаю запоминать только взлёты», - цитирует Холанна vg.no.

20-летний норвежец сыграл четырнадцать матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.

Стоит отметить, что Холанн перешёл в немецкий клуб из «Ред Булл Зальцбурга» в январе за 20 миллионов евро, а текущая стоимость форварда оценивается в 100 миллионов евро.