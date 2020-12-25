Гётце: «Могу вернуться в «Баварию» летом»

Полузащитник ПСВ Марио Гётце не исключил возвращения в «Баварию» летом.

«Перед моим уходом я поговорил с руководством о своём будущем и планах «Баварии». Они сказали, что ценят меня как человека и игрока и не исключают моего возвращения в клуб.

Я переписываюсь с Фликом, но у него очень плотный график. Такая же ситуация и у меня в ПСВ. Он – отличный тренер. Взять команду в середине сезона и довести её до победы в трёх турнирах – это и правда впечатляет.

Я не буду исключать своего возвращения в Бундеслигу. Для меня существует несколько вариантов. Сейчас я выступаю за ПСВ и полностью сосредоточен на успехах клуба», - цитирует Гётце Sport Bild.