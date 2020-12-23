Торган Азар пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар получил мышечную травму в матче с «Айнтрахтом» (2:0).

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», бельгийский футболист пропустит несколько недель. Стоит отметить, что Азар не принимал участия в трёх последних матчах дортмундского клуба из-за травмы.

27-летний бельгиец сыграл двенадцать матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт Азара с дортмундцами действует до 30 июня 2024 года, а его трансефрная стоимость оценивается в тридцать два миллиона евро.

После тринадцати туров «Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии.