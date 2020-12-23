Торган Азар пропустит несколько недель из-за травмы

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23 Декабря 2020, 18:59,
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар получил мышечную травму в матче с «Айнтрахтом» (2:0).
Как сообщает пресс-служба «Боруссии», бельгийский футболист пропустит несколько недель. Стоит отметить, что Азар не принимал участия в трёх последних матчах дортмундского клуба из-за травмы.
27-летний бельгиец сыграл двенадцать матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт Азара с дортмундцами действует до 30 июня 2024 года, а его трансефрная стоимость оценивается в тридцать два миллиона евро.
После тринадцати туров «Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Торган Азар