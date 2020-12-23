Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Торган Азар пропустит несколько недель из-за травмы

23 Декабря 2020, 18:59,

Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар получил мышечную травму в матче с «Айнтрахтом» (2:0).

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», бельгийский футболист пропустит несколько недель. Стоит отметить, что Азар не принимал участия в трёх последних матчах дортмундского клуба из-за травмы.

27-летний бельгиец сыграл двенадцать матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт Азара с дортмундцами действует до 30 июня 2024 года, а его трансефрная стоимость оценивается в тридцать два миллиона евро.

После тринадцати туров «Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Торган Азар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Левандовски – лучший футболист 2020 года
Левандовски – лучший футболист 2020 года


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола