Тюрам: «После плевка я задал себе вопрос: «Является ли Маркус моим сыном?»

Экс-защитник «Ювентуса» и «Монако» Лилиан Тюрам прокомментировал плевок своего сына нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса в лицо соперника в матче с «Хоффенхаймом» (1:2).

«В тот момент я задал себе вопрос: «Является ли Маркус моим сыном?». Я смотрел матч и был шокирован. Позже я пообщался с сыном, он мне всё объяснил. Он был очень зол, плевок получился непроизвольным, Маркус не собирался этого делать. Он хочет, чтобы люди знали, что это было не специально. Он понимает, что такое не должно происходить на футбольном поле», - цитирует Лилиана RCI Guadeloupe.

Маркус Тюрам был дисквалифицирован на пять матчей.