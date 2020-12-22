Дэвис – о Нойере и Левандовском: «Многому учусь у них»

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22 Декабря 2020, 19:37,
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о голкипере Мануэле Нойере и форварде Роберте Левандовском, которые получили награды от ФИФА по итогам 2020 года.
«Я многому учусь у этих двух опытных игроков. Левандовски – лучший игрок в мире прямо сейчас. Тренироваться с ним – это просто невероятно, он часто подсказывает мне. Нойер, очевидно, является лучшим вратарём. Эти ребята умеют многое. Я просто впитываю всё, что могу», - цитирует Дэвиса пресс-служба Бундеслиги.
20-летний канадец выступает за «Баварию» с января 2019-го года, за это время его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt выросла с 10 до 80 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис