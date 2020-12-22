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«Реал» не может договориться с Алабой по зарплате

22 Декабря 2020, 11:20,

Global Look Press

Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба является трансферной целью мадридского «Реала», об этом информирует издание AS. Наставник «галактикос» Зинедин Зидан лично настаивает на подписании 28-летнего футболиста.

Стороны пока не могут договориться о контракте из-за условий, выдвинутых Алабой. Давид хочет получать не менее 12 миллионов евро в год. Руководство «королевского» клуба считает требования австрийца завышенными.

Действующий контракт защитника с «Баварией» истекает летом 2021-го года. Немецкий гранд хочет продать игрока в январе, чтобы не отпускать его бесплатно по окончании сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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1
NOBODY
22 Декабря 2020, 11:37

ну это да, надо бы, только характер, смотрю, у Алабы непокладистый, о себе чересчур высокого мнения игрок......Хороший конечно, но не более....

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