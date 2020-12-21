Маттеус: «Мы должны гордиться, что Холанн играет в Бундеслиге»

Легендарный футболист Лотар Маттеус считает, что форвард Эрлинг Холанн в свои 20 лет уже перерос уровень дортмундской «Боруссии», в которой за год провел 32 матча, в которых забил 33 гола.

- Эрлинг Холанн - это победа не только для Дортмунда, но и для всей Бундеслиги, - приводит слова Маттеуса сайт чемпионата Германии. - В свои 20 лет он машина, летающий нападающий и уже незаменимый. Для «Боруссии» он является тем же, что и Роберт Левандовски для «Баварии». Ему только 20, но он уже лидер. Я вижу, что он скоро покинет Дортмунд и сделает следующий шаг. Он уже готов, и мы должны гордиться, что он играет в Бундеслиге.

Напомним, что Холанн всего лишь год назад переехал в чемпионат Германии из «Ред Булл Зальцбурга».