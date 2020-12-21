Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маттеус: «Мы должны гордиться, что Холанн играет в Бундеслиге»

21 Декабря 2020, 22:57,

twitter.com

Легендарный футболист Лотар Маттеус считает, что форвард Эрлинг Холанн в свои 20 лет уже перерос уровень дортмундской «Боруссии», в которой за год провел 32 матча, в которых забил 33 гола.

- Эрлинг Холанн - это победа не только для Дортмунда, но и для всей Бундеслиги, - приводит слова Маттеуса сайт чемпионата Германии. - В свои 20 лет он машина, летающий нападающий и уже незаменимый. Для «Боруссии» он является тем же, что и Роберт Левандовски для «Баварии». Ему только 20, но он уже лидер. Я вижу, что он скоро покинет Дортмунд и сделает следующий шаг. Он уже готов, и мы должны гордиться, что он играет в Бундеслиге.

Напомним, что Холанн всего лишь год назад переехал в чемпионат Германии из «Ред Булл Зальцбурга».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Лотар Маттеус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола