Тюрама дисквалифицировали на шесть матчей за плевок

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21 Декабря 2020, 20:29,
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Нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам узнал срок дисквалификации за плевок в лицо соперника в матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Немецкий футбольный союз отстранил футболиста от следующих шести матчей в чемпионате и Кубке Германии, однако, на шестую игру дисквалификация условная. Помимо этого Тюраму предстоит внести в казну НФС 40 тысяч евро.
Вскоре после инцидента сын известного француза Лилиана Тюрама принес свои извинения сопернику и болельщикам, а «Боруссия» оштрафовал его на сумму месячной зарплаты.
В текущем сезоне Тюрам провел 20 официальных матчей, в которых забил 4 гола.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам
Как посмели-то??? Расизм, дискриминация!!!! Нельзя чёрных за плевок в белого наказывать, они же столько натерпелись!!!! Оправдать срочно
а на коленях он будет стоять?
ну че, Артурка болезненный, хватит тебе такой дисквы для ниггера? или и дальше тут будешь ныть про вселенскую "черную" несправедливость?
ты можешь даже стать на колени перед ним и кое что сделать ... тоже мне вайнах )) не позорь Кавказ , они к людям старшего возраста относятся с почтением .
ты хоть понял, что щас написал? это ты, ущербный, уже давно перед ним на коленях стоишь, судя по твоему нытью под каждым постом про цветных) и с какого перепугу ты тут вписал "людей старшего возраста?" или ты хочешь сказать, что ты уже старпер? так какого лешего ты тут под каждым постом свои выкаки оставляешь, раз уже такой взрослый дяхан???) не солидно для дяхана то) да и сильно я сомневаюсь, что ты даже мой ровесник, ибо в моем возрасте таких балаболов уже не бывает)