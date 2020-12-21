Тюрама дисквалифицировали на шесть матчей за плевок

Нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам узнал срок дисквалификации за плевок в лицо соперника в матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Немецкий футбольный союз отстранил футболиста от следующих шести матчей в чемпионате и Кубке Германии, однако, на шестую игру дисквалификация условная. Помимо этого Тюраму предстоит внести в казну НФС 40 тысяч евро.

Вскоре после инцидента сын известного француза Лилиана Тюрама принес свои извинения сопернику и болельщикам, а «Боруссия» оштрафовал его на сумму месячной зарплаты.

В текущем сезоне Тюрам провел 20 официальных матчей, в которых забил 4 гола.