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Тюрама дисквалифицировали на шесть матчей за плевок

21 Декабря 2020, 20:29,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам узнал срок дисквалификации за плевок в лицо соперника в матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Немецкий футбольный союз отстранил футболиста от следующих шести матчей в чемпионате и Кубке Германии, однако, на шестую игру дисквалификация условная. Помимо этого Тюраму предстоит внести в казну НФС 40 тысяч евро.

Вскоре после инцидента сын известного француза Лилиана Тюрама принес свои извинения сопернику и болельщикам, а «Боруссия» оштрафовал его на сумму месячной зарплаты.

В текущем сезоне Тюрам провел 20 официальных матчей, в которых забил 4 гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам
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Комментарии (5)
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0
Loshkarev Sergey
21 Декабря 2020, 23:10

Как посмели-то??? Расизм, дискриминация!!!! Нельзя чёрных за плевок в белого наказывать, они же столько натерпелись!!!! Оправдать срочно

0
NOBODY
21 Декабря 2020, 21:02

а на коленях он будет стоять?

0
Вайнах 06
21 Декабря 2020, 20:43

ну че, Артурка болезненный, хватит тебе такой дисквы для ниггера? или и дальше тут будешь ныть про вселенскую "черную" несправедливость?

1
ARTUR
21 Декабря 2020, 21:20

ты можешь даже стать на колени перед ним и кое что сделать ... тоже мне вайнах )) не позорь Кавказ , они к людям старшего возраста относятся с почтением .

0
Вайнах 06
21 Декабря 2020, 22:14

ты хоть понял, что щас написал? это ты, ущербный, уже давно перед ним на коленях стоишь, судя по твоему нытью под каждым постом про цветных) и с какого перепугу ты тут вписал "людей старшего возраста?" или ты хочешь сказать, что ты уже старпер? так какого лешего ты тут под каждым постом свои выкаки оставляешь, раз уже такой взрослый дяхан???) не солидно для дяхана то) да и сильно я сомневаюсь, что ты даже мой ровесник, ибо в моем возрасте таких балаболов уже не бывает)

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