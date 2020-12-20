В «Боруссии» считают, что Тюрам случайно плюнул в соперника

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20 Декабря 2020, 21:41,
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Спортивный директор «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Макс Эберль поведал о разговоре с 23-летним игроком Маркусом Тюрамом, который был удален с поля за плевок в оппонента Штефана Поша. По словам функционера изданию Kicker, Тюрам-младший объяснил свое поведение тем, что в пылу спора с оппонентом неоднократно использовал ругательства на французском и невольно плевался, находясь на взводе.
Эберль добавил, что не оправдывает игрока, а вместе с ним приносит извинения Пошу, его одноклубникам и всем болельщикам.
Тюрам был оштрафован на месячную зарплату в клубе, а наказание от Бундеслиги станет известно позже.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам, Макс Эберль
Негр очень ранимый...
еще извинитесь и станьте на колени