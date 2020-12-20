В «Боруссии» считают, что Тюрам случайно плюнул в соперника

Спортивный директор «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Макс Эберль поведал о разговоре с 23-летним игроком Маркусом Тюрамом, который был удален с поля за плевок в оппонента Штефана Поша. По словам функционера изданию Kicker, Тюрам-младший объяснил свое поведение тем, что в пылу спора с оппонентом неоднократно использовал ругательства на французском и невольно плевался, находясь на взводе.

Эберль добавил, что не оправдывает игрока, а вместе с ним приносит извинения Пошу, его одноклубникам и всем болельщикам.

Тюрам был оштрафован на месячную зарплату в клубе, а наказание от Бундеслиги станет известно позже.