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В «Боруссии» считают, что Тюрам случайно плюнул в соперника

20 Декабря 2020, 21:41,


Спортивный директор «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Макс Эберль поведал о разговоре с 23-летним игроком Маркусом Тюрамом, который был удален с поля за плевок в оппонента Штефана Поша. По словам функционера изданию Kicker, Тюрам-младший объяснил свое поведение тем, что в пылу спора с оппонентом неоднократно использовал ругательства на французском и невольно плевался, находясь на взводе.

Эберль добавил, что не оправдывает игрока, а вместе с ним приносит извинения Пошу, его одноклубникам и всем болельщикам.

Тюрам был оштрафован на месячную зарплату в клубе, а наказание от Бундеслиги станет известно позже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам, Макс Эберль
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
20 Декабря 2020, 22:21

Негр очень ранимый...

0
ARTUR
20 Декабря 2020, 21:42

еще извинитесь и станьте на колени

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