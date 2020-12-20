Холанн - игрок года в Норвегии

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн впервые в своей карьере был признан лучшим игроком Норвегии. 20-летний футболист провел 14 матчей за немецкий клуб во второй половине 2020 года и отметился 17 голами.

Холанн поиграл в «Мольде» и австрийском «Ред Булл Зальцбурге», уехав в Дортмунд за 20 млн евро. При этом его трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в пять раз выше.

В прошлом году Холанн дебютировал в национальной сборной Норвегии и отметился 6 голевыми ударами в семи матчах.