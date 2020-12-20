Холанн - игрок года в Норвегии

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20 Декабря 2020, 20:15,
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн впервые в своей карьере был признан лучшим игроком Норвегии. 20-летний футболист провел 14 матчей за немецкий клуб во второй половине 2020 года и отметился 17 голами.
Холанн поиграл в «Мольде» и австрийском «Ред Булл Зальцбурге», уехав в Дортмунд за 20 млн евро. При этом его трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в пять раз выше.
В прошлом году Холанн дебютировал в национальной сборной Норвегии и отметился 6 голевыми ударами в семи матчах.
Gratulerer så mye til Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen som vinnerne av Gullballen 2020! #sterkeresammen pic.twitter.com/wlncMLrbB3— Fotballandslaget (@nff_landslag) December 20, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
такие номинации очень не справедливы .... он играет в другой стране , так делают почти все страны номинуя своих звезд , как Ибра лучший игрок в Швеции последние 10 лет , а дорогу туда уже забыл совсем давно ...