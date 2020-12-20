Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Холанн - игрок года в Норвегии

20 Декабря 2020, 20:15,

Global Look Press

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн впервые в своей карьере был признан лучшим игроком Норвегии. 20-летний футболист провел 14 матчей за немецкий клуб во второй половине 2020 года и отметился 17 голами.

Холанн поиграл в «Мольде» и австрийском «Ред Булл Зальцбурге», уехав в Дортмунд за 20 млн евро. При этом его трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в пять раз выше.

В прошлом году Холанн дебютировал в национальной сборной Норвегии и отметился 6 голевыми ударами в семи матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
20 Декабря 2020, 21:03

такие номинации очень не справедливы .... он играет в другой стране , так делают почти все страны номинуя своих звезд , как Ибра лучший игрок в Швеции последние 10 лет , а дорогу туда уже забыл совсем давно ...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола