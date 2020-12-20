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Маркус Тюрам лишён месячной зарплаты за плевок в соперника

20 Декабря 2020, 18:06,

Евро-Футбол.Ру

«Боруссия» Менхенгладбах жёстко наказала форварда Маркуса Тюрама, который в матче 13-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» плюнул в лицо сопернику Штефану Пошу. Как сообщает ESPN FC, 23-летний футболист получил штраф в размере месячного оклада. В той игре «Боруссия» в меньшинстве упустила ничью и проиграла 1:2.

Сын известного в прошлом игрока сборной Франции Лилиана Тюрама в текущем сезоне успел поиграть в 20 матчах,  в которых забил 4 гола и отметился 8 ассистами. Если полтора года назад «Генгам» выручил за Тюрама 9 млн евро, то сейчас его стоимость оценивается уже в 40 миллионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Декабря 2020, 18:46

Штраф ??? очень смешно ... если бы это сделал белый , то была бы дисквалификация , до конца сезона сто пудово , а остальные вставали бы на колено , наверное нужно что бы когда белые вставали на колено на них стали еще и мочится что бы понять что они уже опущенные ... стыдно , особенно если учесть что это происходит в германии

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