Маркус Тюрам лишён месячной зарплаты за плевок в соперника

«Боруссия» Менхенгладбах жёстко наказала форварда Маркуса Тюрама, который в матче 13-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» плюнул в лицо сопернику Штефану Пошу. Как сообщает ESPN FC, 23-летний футболист получил штраф в размере месячного оклада. В той игре «Боруссия» в меньшинстве упустила ничью и проиграла 1:2.

Сын известного в прошлом игрока сборной Франции Лилиана Тюрама в текущем сезоне успел поиграть в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отметился 8 ассистами. Если полтора года назад «Генгам» выручил за Тюрама 9 млн евро, то сейчас его стоимость оценивается уже в 40 миллионов.