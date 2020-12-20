Руммениге: «Ненавижу, когда говорят, что «Баварии» нечего доказывать»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге порассуждал на тему мотивации после успешного сезона.

«Я ненавижу, когда кто-то говорит мне, что нам нечего доказывать. Мне приходится каждый день ходить в офис и продолжать доказывать и развиваться. Даже после такого года, который мы провели. И так думает каждый в «Баварии».

Отсутствие Киммиха? Мы очень сильно скучали по нему в последние несколько недель. Нам не хватало контроля в полузащите. С ним будет лучше, потому что он отлично двигает мяч в атаке», - цитирует Руммениге «Твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, что «Бавария» в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат Германии.