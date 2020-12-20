Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Руммениге: «Ненавижу, когда говорят, что «Баварии» нечего доказывать»

20 Декабря 2020, 16:23,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге порассуждал на тему мотивации после успешного сезона.

«Я ненавижу, когда кто-то говорит мне, что нам нечего доказывать. Мне приходится каждый день ходить в офис и продолжать доказывать и развиваться. Даже после такого года, который мы провели. И так думает каждый в «Баварии».

Отсутствие Киммиха? Мы очень сильно скучали по нему в последние несколько недель. Нам не хватало контроля в полузащите. С ним будет лучше, потому что он отлично двигает мяч в атаке», - цитирует Руммениге «Твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, что «Бавария» в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола