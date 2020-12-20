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Коман избежал серьезной травмы

20 Декабря 2020, 14:30,

Global Look Press

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прошёл медицинское обследование.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, французский полузащитник получил травму подколенного сухожилия в матче с «Байером» (2:1). Отмечается, что Коман избежал серьезной травмы. О сроках восстановления футболиста не сообщается.

24-летний Коман сыграл пятнадцать матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал девять голевых передач. Контракт Кингслис «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Мюнхенский клуб после тринадцати туров занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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