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Градецки – о поражении от «Баварии»: «Это невероятно злит»

20 Декабря 2020, 12:57,

Global Look Press

Голкипер леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в тринадцатом туре немецкой Бундеслиги.

«Два необязательных гола стоили нам очков. Это невероятно злит. Но жизнь продолжается. Сегодня разочарование перевешивет, но все равно мы провели сильный год. Сегодня мы были на одном уровне с «Баварией», - цитирует Градецки пресс-служба «Баварии».

Отметим, что «Байер» на данный момент проводит сильный сезон. После тринадцати туров леверкузенский клуб занимает второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующей «Баварии» всего лишь на два очка.

«Байер» продолжает свой поход и за Лигой Европы. Немецкий клуб занял первое место в группе С и вышел в плей-офф.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Байер, Лукаш Градецки
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