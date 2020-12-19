Тюрам был удалён за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма»

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19 Декабря 2020, 21:57,
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Мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму» (1:2) в рамках тринадцатого тура чемпионата Германии.
Казалось бы, что рядовой матч немецкой Бундеслиги, но в нем произошёл неприятный инцидент. На 79-й минуте нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам получил прямую красную карточку за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Поше во время потасовки.
Отметим, что «Хоффенхайм» вырвал победу на последних минутах, играя в большинстве.
Маркус является сыном бывшего защитника туринского «Ювентуса» Лилиана Тюрама. Это первая красная карточка для нападающего в составе «Боруссии».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам
Эти обезьяны охренели вкрай... Скоро мир сильно жалеть будет, что ботинки им целует...
обезьяны уже в лица плюют , и никто не говорит что это расизм , если бы это сделал белый уже бы выли на весь мир