Тюрам был удалён за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму» (1:2) в рамках тринадцатого тура чемпионата Германии.

Казалось бы, что рядовой матч немецкой Бундеслиги, но в нем произошёл неприятный инцидент. На 79-й минуте нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам получил прямую красную карточку за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Поше во время потасовки.

Отметим, что «Хоффенхайм» вырвал победу на последних минутах, играя в большинстве.

Маркус является сыном бывшего защитника туринского «Ювентуса» Лилиана Тюрама. Это первая красная карточка для нападающего в составе «Боруссии».