Коман получил травму в матче с «Байером»

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19 Декабря 2020, 21:15,
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В рамках тринадцатого тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на своём поле принимает «Баварию».
На 31-й минуте в результате неудачного приземления травму голеностопа получил полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман. Вместо него на поле появился Лерой Сане.
На данный момент идёт 36-я минута матча, «Бавария» уступает со счётом 0:1, единственный гол забил Шик.
24-летний Коман принял участие в пятнадцати матчах мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал девять голевых передач.
«Бавария» занимает третье место после двенадцати туров, имея в своём активе 27 очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Байер, Кингсли Коман