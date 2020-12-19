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Коман получил травму в матче с «Байером»

19 Декабря 2020, 21:15,

Global Look Press

В рамках тринадцатого тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на своём поле принимает «Баварию».

На 31-й минуте в результате неудачного приземления травму голеностопа получил полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман. Вместо него на поле появился Лерой Сане.

На данный момент идёт 36-я минута матча, «Бавария» уступает со счётом 0:1, единственный гол забил Шик.

24-летний Коман принял участие в пятнадцати матчах мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал девять голевых передач.

«Бавария» занимает третье место после двенадцати туров, имея в своём активе 27 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Байер, Кингсли Коман
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