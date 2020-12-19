«РБ Лейпциг» не смог забить «Кёльну», гладбахская «Боруссия» и «Шальке» проиграли

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19 Декабря 2020, 19:26,
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В субботу на полях Германии отгремели некоторые матчи 13-го тура. «РБ Лейпциг» с полутора десятка попыток не смог забить приехавшему отстаивать счет 0:0 «Кёльну».
Гладбахская «Боруссия» провалила концовку матча с «Хоффенхаймом», пропустив дважды, - 1:2. «Шальке» привычно остался без победы, уступив «Арминии» (0:1). Также в гостях по три очка набрали «Вердер» и «Айнтрахт».
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|0:0
|Кёльн
Гулачи Петер • Орбан Вилли • Юпамекано Део • Хальстенберг Марсель • 84'Мукиэле Норди • Адамс Тайлер • Кампль Кевин 81' ( Борковски Деннис ( 81') • Анхелиньо Хосе • Хайдара Амаду 62' ( Сорлот Александр ( 62') • Забитцер Марсель 46' ( Форсберг Эмиль ( 46') • Поульсен Юссуф 46' ( Ольмо Дани ( 46')
Запасные: Мартель Эрик • Мартинес Хосеп • Вос Йоша
Хорн Тимо • Вольф Мариус 84' ( Шмиц Бенно ( 84') • Мере Хорхе • Борнаув Себастьян • Каттербах Ноа 90' ( Хорн Яннес ( 90') • Эзкан Салих • Скири Эйе • Реджбекай Элвис • Дрекслер Доминик 72' ( Хектор Йонас ( 72') • Тилманн Ян • Дуда Ондрей
Запасные: Арокодаре Толуваласе • Лимниос Димитрис • Соренсен Фредерик • Эхизибуэ Кингсли • Цилер Рон-Роберт • Модест Антони
19 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|Боруссия М
|1:2
|Хоффенхайм
|(1:0) Штиндль Ларс 34'
|75' Крамарич Андрей (1:1)
|86' Сесеньон Райан (1:2)
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • 90'Эльведи Нико • Лазаро Валентино • Крамер Кристоф • Нойхаус Флориан 83' ( Закария Денис ( 83') • Херрман Патрик 74' ( Вольф Ханнес ( 74') • Штиндль Ларс 88' ( Траоре Ибраима ( 88') • Тюрам Маркус • 79'Эмболо Брель
Запасные: Ланг Михаэль • Бенеш Ласло • Вендт Оскар • Зиппель Тобиас • Поульсен Андреас • Янчке Тони
Бауманн Оливер • Пош Штефан 79' 79' ( Акпогума Кевин ( 79') • Фогт Кевин • Нордтвейт Ховард • Сесеньон Райан • Гайгер Деннис 38' 46' ( Руди Себастьян ( 46' ) • 87'Гриллич Флориан 85' ( Адамян Саркис ( 85') • Сков Роберт 71' ( Даббур Мунас ( 71') • Крамарич Андрей • Баумгартнер Кристоф • Бельфодиль Исхак 71' ( Бебу Ила ( 71')
Запасные: Адамс Касим • Гачинович Мийат • Богард Мелайро • Пентке Филипп
19 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|53' Клос Фабиан (0:1)
Ферман Ральф • Стамбули Бенжамен • Кабак Озан • Сане Салиф • Ощипка Бастиан • 26'Шёпф Алессандро 70' ( Скрибски Стивен ( 70') • Маскарель Омар 15' ( Тиау Малик ( 15') • Сердар Суат • 57'Мендиль Хамза 60' 70' ( Кутуджу Ахмед ( 70') • Бурджеллаб Нассим 55' ( Арит Амин ( 55' ) • 85'Раман Бенито 90'
Запасные: Людевиг Килиан • Матондо Рабби • Настасич Матия • Лангер Михаэль • Боздоган Джан
Ортега Штефан • Бруннер Седрик 66' 81' ( Суку Себио ( 81') • Пипер Амос • 55'Ван дер Хорн Майк • Де Медина Натан • Доан Рицу • 86'Притль Мануэль • 31'Хартель Марсель 81' ( Кунце Фабиан ( 81') • Гебауэр Кристиан • Клос Фабиан 71' ( Шипплок Свен ( 71' ) • 74'Кордова Серхио 88' ( Зойферт Нильс ( 88')
Запасные: Линнер Оскар • Мюллер Себастьян • Майер Арне • Ябо Рейнольд • Лукоки Андерсон
19 декабря. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры
|Аугсбург
|0:2
|Айнтрахт Фр
|53' Фрамбергер Рафаэль (0:1)
|87' Ильзанкер Штефан (0:2)
Гикевич Рафал • Фрамбергер Рафаэль • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Иаго Лопес 78' ( Стробл Тобиас ( 78') • Калиджиури Даниэль • 89'Хедира Рани • Груэсо Карлос 78' ( Грегорич Михаэль ( 78') • Рихтер Марко • Финнбогасон Альфред • Нидерлехнер Флориан 66' ( Варгас Рубен ( 66')
Запасные: Гумни Роберт • Бериша Дион • Коубек Томаш • Оксфорд Рис • Сухи Марек
Трапп Кевин • Тута • Хасебе Макото • Хинтереггер Мартин • 72'Дурм Эрик • Соу Джибриль • 30'Роде Себастьян 67' 70' ( Ильзанкер Штефан ( 70') • Костич Филип 88' ( Чендлер Тимоти ( 88') • Баркок Аймен 56' 76' ( Хрустиц Айдин ( 76') • Юнес Амин 77' ( Дост Бас ( 77') • Андре Силва 77' ( Цубер Стивен ( 77')
Запасные: Кор Доминик • Камада Даити • Шуберт Маркус • Н'Дика Эван
19 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|90' Eren Dinkci (0:1)
Центнер Робин • Юсте Йерри • Хак Александер • Ньякат Мусса • 82'Фернандес Эдимилсон 85' ( Чжи Дон-Вонь ( 85') • Бутьюс Жан-Поль • Малонг Кунде 69' ( Баррейро Леандро ( 69' ) • 73'Штёгер Кевин 79' ( Латца Данни ( 79') • Аарон Мартин • Матета Жан-Филипп 79' ( Онисиво Карим ( 79') • Кайсон Робин
Запасные: Буркардт Джонатан • Килиан Лука • Абасс Исса • Дамен Финн • Брозински Даниэль
Павленка Иржи • Гросс Кристиан • 90'Топрак Омер 54' ( Велькович Милош ( 54') • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Эггештайн Максимилиан • 50'Мёхвальд Кевин • Шмид Романо 86' ( Eren Dinkci ( 86') • Аугустинссон Людвиг • Сарджент Джош • Юя Осако 72' ( Чон Тахит ( 72')
Запасные: Вольтемаде Ник • Агу Феликс • Мойсандер Никлас • Эррас Патрик • Капино Стефанос • Мбом Жан-Мануэль
19 декабря. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шальке 04, Боруссия Мёнхенгладбах, РБ Лейпциг, Кёльн