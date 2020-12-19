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«РБ Лейпциг» не смог забить «Кёльну», гладбахская «Боруссия» и «Шальке» проиграли

19 Декабря 2020, 19:26,

Depositphotos

В субботу на полях Германии отгремели некоторые матчи 13-го тура. «РБ Лейпциг» с полутора десятка попыток не смог забить приехавшему отстаивать счет 0:0 «Кёльну».

Гладбахская «Боруссия» провалила концовку матча с «Хоффенхаймом», пропустив дважды, - 1:2. «Шальке» привычно остался без победы, уступив «Арминии» (0:1). Также в гостях по три очка набрали «Вердер» и «Айнтрахт».

Протокол игры  
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн
Гулачи Петер Орбан Вилли Юпамекано Део Хальстенберг Марсель   84' Мукиэле Норди Адамс Тайлер Кампль Кевин   81' (Борковски Деннис (   81') Анхелиньо Хосе Хайдара Амаду   62' (Сорлот Александр (   62') Забитцер Марсель   46' (Форсберг Эмиль (   46') Поульсен Юссуф   46' (Ольмо Дани (   46')
Запасные: Мартель Эрик Мартинес Хосеп Вос Йоша
Хорн Тимо Вольф Мариус   84' (Шмиц Бенно (   84') Мере Хорхе Борнаув Себастьян Каттербах Ноа   90' (Хорн Яннес (   90') Эзкан Салих Скири Эйе Реджбекай Элвис Дрекслер Доминик   72' (Хектор Йонас (   72') Тилманн Ян Дуда Ондрей
Запасные: Арокодаре Толуваласе Лимниос Димитрис Соренсен Фредерик Эхизибуэ Кингсли Цилер Рон-Роберт Модест Антони
19 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры  
Боруссия М 1:2 Хоффенхайм
(1:0) Штиндль Ларс 34'    
    75' Крамарич Андрей (1:1)
    86' Сесеньон Райан (1:2)
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас   90' Эльведи Нико Лазаро Валентино Крамер Кристоф Нойхаус Флориан   83' (Закария Денис (   83') Херрман Патрик   74' (Вольф Ханнес (   74') Штиндль Ларс   88' (Траоре Ибраима (   88') Тюрам Маркус   79' Эмболо Брель
Запасные: Ланг Михаэль Бенеш Ласло Вендт Оскар Зиппель Тобиас Поульсен Андреас Янчке Тони
Бауманн Оливер Пош Штефан   79'   79' (Акпогума Кевин (   79') Фогт Кевин Нордтвейт Ховард Сесеньон Райан Гайгер Деннис   38'   46' (Руди Себастьян (   46'   87') Гриллич Флориан   85' (Адамян Саркис (   85') Сков Роберт   71' (Даббур Мунас (   71') Крамарич Андрей Баумгартнер Кристоф Бельфодиль Исхак   71' (Бебу Ила (   71')
Запасные: Адамс Касим Гачинович Мийат Богард Мелайро Пентке Филипп
19 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Шальке 04 0:1 Арминия
    53' Клос Фабиан (0:1)
Ферман Ральф Стамбули Бенжамен Кабак Озан Сане Салиф Ощипка Бастиан   26' Шёпф Алессандро   70' (Скрибски Стивен (   70') Маскарель Омар   15' (Тиау Малик (   15') Сердар Суат   57' Мендиль Хамза   60'   70' (Кутуджу Ахмед (   70') Бурджеллаб Нассим   55' (Арит Амин (   55'   85') Раман Бенито   90'
Запасные: Людевиг Килиан Матондо Рабби Настасич Матия Лангер Михаэль Боздоган Джан
Ортега Штефан Бруннер Седрик   66'   81' (Суку Себио (   81') Пипер Амос   55' Ван дер Хорн Майк Де Медина Натан Доан Рицу   86' Притль Мануэль   31' Хартель Марсель   81' (Кунце Фабиан (   81') Гебауэр Кристиан Клос Фабиан   71' (Шипплок Свен (   71'   74') Кордова Серхио   88' (Зойферт Нильс (   88')
Запасные: Линнер Оскар Мюллер Себастьян Майер Арне Ябо Рейнольд Лукоки Андерсон
19 декабря. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры  
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр
    53' Фрамбергер Рафаэль (0:1)
    87' Ильзанкер Штефан (0:2)
Гикевич Рафал Фрамбергер Рафаэль Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Иаго Лопес   78' (Стробл Тобиас (   78') Калиджиури Даниэль   89' Хедира Рани Груэсо Карлос   78' (Грегорич Михаэль (   78') Рихтер Марко Финнбогасон Альфред Нидерлехнер Флориан   66' (Варгас Рубен (   66')
Запасные: Гумни Роберт Бериша Дион Коубек Томаш Оксфорд Рис Сухи Марек
Трапп Кевин Тута Хасебе Макото Хинтереггер Мартин   72' Дурм Эрик Соу Джибриль   30' Роде Себастьян   67'   70' (Ильзанкер Штефан (   70') Костич Филип   88' (Чендлер Тимоти (   88') Баркок Аймен   56'   76' (Хрустиц Айдин (   76') Юнес Амин   77' (Дост Бас (   77') Андре Силва   77' (Цубер Стивен (   77')
Запасные: Кор Доминик Камада Даити Шуберт Маркус Н'Дика Эван
19 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
Майнц 0:1 Вердер
    90' Eren Dinkci (0:1)
Центнер Робин Юсте Йерри Хак Александер Ньякат Мусса   82' Фернандес Эдимилсон   85' (Чжи Дон-Вонь (   85') Бутьюс Жан-Поль Малонг Кунде   69' (Баррейро Леандро (   69'   73') Штёгер Кевин   79' (Латца Данни (   79') Аарон Мартин Матета Жан-Филипп   79' (Онисиво Карим (   79') Кайсон Робин
Запасные: Буркардт Джонатан Килиан Лука Абасс Исса Дамен Финн Брозински Даниэль
Павленка Иржи Гросс Кристиан   90' Топрак Омер   54' (Велькович Милош (   54') Фридль Марко Гебреселассие Теодор Эггештайн Максимилиан   50' Мёхвальд Кевин Шмид Романо   86' (Eren Dinkci (   86') Аугустинссон Людвиг Сарджент Джош Юя Осако   72' (Чон Тахит (   72')
Запасные: Вольтемаде Ник Агу Феликс Мойсандер Никлас Эррас Патрик Капино Стефанос Мбом Жан-Мануэль
19 декабря. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шальке 04, Боруссия Мёнхенгладбах, РБ Лейпциг, Кёльн
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