​Холанн признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн был признан лучшим футболистом немецкой Бундеслиги в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трёх матчах Бундеслиги в прошлом месяце Холанн забил пять голов. Он оформил покер в гостевой игре против «Герты» (5:2) и забил в домашнем поединке против «Баварии» (2:3).

Стоит сказать, что ранее на текущей неделе Холанн получил награду лучшему молодому футболисту Европы по итогам календарного года.

Всего в текущем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 14 матчей во всех соревнованиях и забил в них семнадцать голов.