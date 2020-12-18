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​Холанн признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

18 Декабря 2020, 19:02,

Global Look Press

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн был признан лучшим футболистом немецкой Бундеслиги в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трёх матчах Бундеслиги в прошлом месяце Холанн забил пять голов. Он оформил покер в гостевой игре против «Герты» (5:2) и забил в домашнем поединке против «Баварии» (2:3).

Стоит сказать, что ранее на текущей неделе Холанн получил награду лучшему молодому футболисту Европы по итогам календарного года.

Всего в текущем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 14 матчей во всех соревнованиях и забил в них семнадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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