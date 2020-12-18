Баум уволен с поста главного тренера «Шальке»

Руководство гельзенкирхенского «Шальке» приняло решение уволить Мануэля Баума с поста главного тренера команды. Специалист был отправлен в отставку из-за провальных результатов в чемпионате Германии. Об этом рапортует издание Kicker.

Как сообщает источник, исполняющим обязанности наставника на ближайшие две игры назначен Хуб Стевенс. Он уже трижды работал у руля команды из Гельзенкирхена.

После 12 проведенных туров Бундеслиги «Шальке» набрал всего четыре балла и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч «кобальтовые» проведут против «Арминии» 19-го декабря.