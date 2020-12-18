Баум уволен с поста главного тренера «Шальке»

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18 Декабря 2020, 13:20,
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Руководство гельзенкирхенского «Шальке» приняло решение уволить Мануэля Баума с поста главного тренера команды. Специалист был отправлен в отставку из-за провальных результатов в чемпионате Германии. Об этом рапортует издание Kicker.
Как сообщает источник, исполняющим обязанности наставника на ближайшие две игры назначен Хуб Стевенс. Он уже трижды работал у руля команды из Гельзенкирхена.
После 12 проведенных туров Бундеслиги «Шальке» набрал всего четыре балла и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч «кобальтовые» проведут против «Арминии» 19-го декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шальке 04, Мануэль Баум
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