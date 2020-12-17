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Левандовски: «Если вы выигрываете награду, опережая Месси и Роналду, то происходит что-то невероятное»

17 Декабря 2020, 23:23,

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал получение награды лучшего футболиста 2020 года.

«Чувствую себя фантастически. Я очень горжусь. Это прекрасный день как для меня, так и для моего клуба и моих партнёров. Меня переполняют эмоции.

Если вы выигрываете награду, опережая Месси и Роналду, то происходит что-то невероятное. Это очень много значит для меня. В детстве я мечтал об этом.

Этот год был трудным для всего мира, самым ярким событием для меня стала победа в Лиге чемпионов. Это был великий момент. После этого мы выиграли Кубок Германии и все возможные титулы. У нас отличный тренер, отличная команда, мы все усердно работаем, чтобы продолжать побеждать», - сказал Левандовски на награждении.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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