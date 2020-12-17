Собослаи переходит в «РБ Лейпциг»

Полузащитник Доминик Собослаи переходит из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб объявил о том, что 20-летний венгерский футболист присоединится к команде в январе.

Собослаи подписал контракт на четыре с половиной года – до конца сезона 2024/2025. Футболист будет выступать под номером 17.

По данным портала transfermarkt, трансфер Собослаи обошёлся «РБ Лейпцигу» в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Доминик Собослаи провёл за «РБ Лейпциг» двадцать один матч во всех соревнованиях. Венгерский футболист забил девять голов и отдал десять результативных передач партнёрам.