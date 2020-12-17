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Собослаи переходит в «РБ Лейпциг»

17 Декабря 2020, 18:41,

Global Look Press

Полузащитник Доминик Собослаи переходит из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб объявил о том, что 20-летний венгерский футболист присоединится к команде в январе.

Собослаи подписал контракт на четыре с половиной года – до конца сезона 2024/2025. Футболист будет выступать под номером 17.

По данным портала transfermarkt, трансфер Собослаи обошёлся «РБ Лейпцигу» в 20 миллионов евро.  

В текущем сезоне Доминик Собослаи провёл за «РБ Лейпциг» двадцать один матч во всех соревнованиях. Венгерский футболист забил девять голов и отдал десять результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РБ Лейпциг, Ред Булл Зальцбург, Трансферы футбола - зима 2021, Доминик Собослаи, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
17 Декабря 2020, 19:19

фарм клуб развивается и помогает развитию основного, ещё бы в чемпионате Белгии или Нидерландов открыть свой филиал....

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