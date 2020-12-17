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​«Бавария» завершила год без поражений дома впервые с 1981 года

17 Декабря 2020, 14:31,

Global Look Press

В 2020 году «Баварии» осталось провести только один матч – против леверкузенского «Байера» на выезде. Последнюю домашнюю игру в рамках календарного года команда Ханса-Дитера Флика провела в среду и обыграла «Вольфсбург» со счётом 2:1 благодаря дублю Роберта Левандовски.

«Бавария» в 2020 году не проиграла ни одного из 21 матча на своём поле. Восемнадцать игр были выиграны, а ещё три завершились вничью. Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, команда завершила календарный год без поражений впервые с 1981 года.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
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