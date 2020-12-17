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Левандовски забил 250 голов в Бундеслиге

17 Декабря 2020, 00:33,

Global Look Press

В среду вечером «Бавария» обыграла на своём поле «Вольфсбург» в рамках чемпионата Германии. Команда Ханса-Дитера Флика пропустила первой, но затем за дело взялся Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль и принёс мюнхенцам викторию с результатом 2:1.

Для Левандовски эти голы стали 250-м и 251-м в рамках Бундеслиги. По голам в турнире он занимает третье место. Больше голов в чемпионате Германии забили только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

Роберт Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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