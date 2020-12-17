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«Бавария», «Байер» и «РБ Лейпциг» победно ушли в отрыв

17 Декабря 2020, 00:23,

Global Look Press

Заключительные матчи 12-го тура чемпионата Германии прошли без сенсаций.

«Бавария» в домашней игре с «Вольфсбургом» быстро пропустила от Максимилиана Филиппа из московского «Динамо», но на стыке таймов дубль Роберта Левандовски поставил все на свои места - 2:1, и первое поражение «волков» в этом сезоне. При этом у мюнхенцев было только два удара в створ, а соперник вдвое чаще угрожал воротам.

«Байер» упрочил лидерство, разгромив «Кёльн» (4:0), а «РБ Лейпциг» не отстал от других фаворитов турнира и одолел «Хоффенхайм» - 1:0.

Протокол игры  
Бавария 2:1 Вольфсбург
    5' Филипп Максимилиан (0:1)
(1:1) Левандовски Роберт 45'    
(2:1) Левандовски Роберт 50'    
Нойер Мануэль Зюле Никлас Боатенг Жером Алаба Давид Эрнандес Люка Толиссо Корентен   70' (Рока Марк (   70') Гнабри Серж   69'   70' (Мусиала Джамал (   70') Сане Лерой   84'   90' (Коста Дуглас (   90') Мюллер Томас Коман Кингсли   90' Левандовски Роберт
Запасные: Нюбель Александр Чупо-Мотинг Эрик Сарр Буна Павар Бенджамин Альфонсо Дэвис Ричардс Крис
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Лакруа Максанс Понграчич Марин   79' (Гилавоги Жошуа (   79') Руссийон Жером   90' (Гинчек Даниэль (   90') Арнольд Максимилиан   34' Шлагер Ксавер Баку Ридле   70' (Бялек Бартош (   70') Филипп Максимилиан   90' (Отавио Пауло (   90') Брекало Йосип   70' (Виктор Жоао II (   70') Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим Перван Павао Герардт Янник Клаус Феликс
16 декабря. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
    60' Поульсен Юссуф (0:1)
Бауманн Оливер Акпогума Кевин Фогт Кевин   50' Адамс Касим Сесеньон Райан   56' Самассеку Диади Руди Себастьян   66' (Бельфодиль Исхак (   66') Сков Роберт   80' (Бебу Ила (   80') Баумгартнер Кристоф Даббур Мунас   66' (Гачинович Мийат (   66') Крамарич Андрей
Запасные: Йон Марко Бейер Максимилиан Клаусс Жоао Богард Мелайро Пентке Филипп Нордтвейт Ховард
Гулачи Петер Юпамекано Део Конате Ибраима   61' (Сорлот Александр (   61') Орбан Вилли Мукиэле Норди   46' (Хальстенберг Марсель (   46') Забитцер Марсель   74' (Адамс Тайлер (   74') Кампль Кевин Анхелиньо Хосе Форсберг Эмиль   46' (Клюйверт Джастин (   46' Хайдара Амаду   75') Ольмо Дани Поульсен Юссуф
Запасные: Мартель Эрик Мартинес Хосеп Вос Йоша Борковски Деннис
16 декабря. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Кёльн 0:4 Байер Л
    8' Вайзер Митчелл (0:1)
    10' Диаби Мусса (0:2)
    55' Шик Патрик (0:3)
    59' Вирц Флориан (0:4)
Хорн Тимо Честич Сава-Арангел Борнаув Себастьян Хорн Яннес   35'   43' (Лимниос Димитрис (   43') Вольф Мариус Эзкан Салих Скири Эйе   65' (Мере Хорхе (   65') Реджбекай Элвис   65' (Модест Антони (   65') Якобс Исмаил Тилманн Ян   46' (Эхизибуэ Кингсли (   46') Андерссон Себастьян   65' (Хектор Йонас (   65')
Запасные: Дрекслер Доминик Каттербах Ноа Шмиц Бенно Цилер Рон-Роберт
Градецки Лукаш Вайзер Митчелл Та Джонатан Драгович Александр   54'   67' (Беллараби Карим (   67') Венделл Боргес Вирц Флориан Баумгартлингер Юлиан   67' (Демирбай Керем (   67') Амири Надим   79' (Синкгравен Дэйли (   79') Бэйли Леон   67' (Тапсоба Эдмон (   67') Шик Патрик   79' (Аларио Лукас (   79') Диаби Мусса
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Едвай Тин Бендер Ларс
16 декабря. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры  
Арминия 0:1 Аугсбург
    85' Гоувелеув Джеффри (0:1)
Ортега Штефан Бруннер Седрик Ван дер Хорн Майк Нильссон Хоаким   77' (Лукоки Андерсон (   77') Де Медина Натан Доан Рицу Кунце Фабиан   20' Хартель Марсель   89' (Мюллер Себастьян (   89') Кордова Серхио Клос Фабиан Шипплок Свен   70' (Гебауэр Кристиан (   70')
Запасные: Консбрух Джомейн Линнер Оскар Суку Себио Фромманн Юлиан Эдмундссон Йохан Зойферт Нильс
Гикевич Рафал Оксфорд Рис Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Фрамбергер Рафаэль   45'   60' (Гумни Роберт (   60') Хедира Рани Груэсо Карлос   80' Калиджиури Даниэль Стробл Тобиас Рихтер Марко   59' (Финнбогасон Альфред (   59') Грегорич Михаэль   72' (Варгас Рубен (   72')
Запасные: Бериша Дион Коубек Томаш Сухи Марек Чан Сеон-Хун
16 декабря. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Байер, РБ Лейпциг
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