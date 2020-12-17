«Бавария», «Байер» и «РБ Лейпциг» победно ушли в отрыв

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17 Декабря 2020, 00:23,
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Заключительные матчи 12-го тура чемпионата Германии прошли без сенсаций.
«Бавария» в домашней игре с «Вольфсбургом» быстро пропустила от Максимилиана Филиппа из московского «Динамо», но на стыке таймов дубль Роберта Левандовски поставил все на свои места - 2:1, и первое поражение «волков» в этом сезоне. При этом у мюнхенцев было только два удара в створ, а соперник вдвое чаще угрожал воротам.
«Байер» упрочил лидерство, разгромив «Кёльн» (4:0), а «РБ Лейпциг» не отстал от других фаворитов турнира и одолел «Хоффенхайм» - 1:0.
Протокол игры
|Бавария
|2:1
|Вольфсбург
|5' Филипп Максимилиан (0:1)
|(1:1) Левандовски Роберт 45'
|(2:1) Левандовски Роберт 50'
Нойер Мануэль • Зюле Никлас • Боатенг Жером • Алаба Давид • Эрнандес Люка • Толиссо Корентен 70' ( Рока Марк ( 70') • Гнабри Серж 69' 70' ( Мусиала Джамал ( 70') • Сане Лерой 84' 90' ( Коста Дуглас ( 90') • Мюллер Томас • Коман Кингсли • 90'Левандовски Роберт
Запасные: Нюбель Александр • Чупо-Мотинг Эрик • Сарр Буна • Павар Бенджамин • Альфонсо Дэвис • Ричардс Крис
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Лакруа Максанс • Понграчич Марин 79' ( Гилавоги Жошуа ( 79') • Руссийон Жером 90' ( Гинчек Даниэль ( 90') • Арнольд Максимилиан • 34'Шлагер Ксавер • Баку Ридле 70' ( Бялек Бартош ( 70') • Филипп Максимилиан 90' ( Отавио Пауло ( 90') • Брекало Йосип 70' ( Виктор Жоао II ( 70') • Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим • Перван Павао • Герардт Янник • Клаус Феликс
16 декабря. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|0:1
|РБ Лейпциг
|60' Поульсен Юссуф (0:1)
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин • Фогт Кевин • 50'Адамс Касим • Сесеньон Райан • 56'Самассеку Диади • Руди Себастьян 66' ( Бельфодиль Исхак ( 66') • Сков Роберт 80' ( Бебу Ила ( 80') • Баумгартнер Кристоф • Даббур Мунас 66' ( Гачинович Мийат ( 66') • Крамарич Андрей
Запасные: Йон Марко • Бейер Максимилиан • Клаусс Жоао • Богард Мелайро • Пентке Филипп • Нордтвейт Ховард
Гулачи Петер • Юпамекано Део • Конате Ибраима 61' ( Сорлот Александр ( 61') • Орбан Вилли • Мукиэле Норди 46' ( Хальстенберг Марсель ( 46') • Забитцер Марсель 74' ( Адамс Тайлер ( 74') • Кампль Кевин • Анхелиньо Хосе • Форсберг Эмиль 46' ( Клюйверт Джастин ( 46' • Хайдара Амаду 75') • Ольмо Дани • Поульсен Юссуф
Запасные: Мартель Эрик • Мартинес Хосеп • Вос Йоша • Борковски Деннис
16 декабря. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|8' Вайзер Митчелл (0:1)
|10' Диаби Мусса (0:2)
|55' Шик Патрик (0:3)
|59' Вирц Флориан (0:4)
Хорн Тимо • Честич Сава-Арангел • Борнаув Себастьян • Хорн Яннес 35' 43' ( Лимниос Димитрис ( 43') • Вольф Мариус • Эзкан Салих • Скири Эйе 65' ( Мере Хорхе ( 65') • Реджбекай Элвис 65' ( Модест Антони ( 65') • Якобс Исмаил • Тилманн Ян 46' ( Эхизибуэ Кингсли ( 46') • Андерссон Себастьян 65' ( Хектор Йонас ( 65')
Запасные: Дрекслер Доминик • Каттербах Ноа • Шмиц Бенно • Цилер Рон-Роберт
Градецки Лукаш • Вайзер Митчелл • Та Джонатан • Драгович Александр 54' 67' ( Беллараби Карим ( 67') • Венделл Боргес • Вирц Флориан • Баумгартлингер Юлиан 67' ( Демирбай Керем ( 67') • Амири Надим 79' ( Синкгравен Дэйли ( 79') • Бэйли Леон 67' ( Тапсоба Эдмон ( 67') • Шик Патрик 79' ( Аларио Лукас ( 79') • Диаби Мусса
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин • Бендер Ларс
16 декабря. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры
|85' Гоувелеув Джеффри (0:1)
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Ван дер Хорн Майк • Нильссон Хоаким 77' ( Лукоки Андерсон ( 77') • Де Медина Натан • Доан Рицу • Кунце Фабиан • 20'Хартель Марсель 89' ( Мюллер Себастьян ( 89') • Кордова Серхио • Клос Фабиан • Шипплок Свен 70' ( Гебауэр Кристиан ( 70')
Запасные: Консбрух Джомейн • Линнер Оскар • Суку Себио • Фромманн Юлиан • Эдмундссон Йохан • Зойферт Нильс
Гикевич Рафал • Оксфорд Рис • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Фрамбергер Рафаэль 45' 60' ( Гумни Роберт ( 60') • Хедира Рани • Груэсо Карлос • 80'Калиджиури Даниэль • Стробл Тобиас • Рихтер Марко 59' ( Финнбогасон Альфред ( 59') • Грегорич Михаэль 72' ( Варгас Рубен ( 72')
Запасные: Бериша Дион • Коубек Томаш • Сухи Марек • Чан Сеон-Хун
16 декабря. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Байер, РБ Лейпциг