«Бавария», «Байер» и «РБ Лейпциг» победно ушли в отрыв

Заключительные матчи 12-го тура чемпионата Германии прошли без сенсаций.

«Бавария» в домашней игре с «Вольфсбургом» быстро пропустила от Максимилиана Филиппа из московского «Динамо», но на стыке таймов дубль Роберта Левандовски поставил все на свои места - 2:1, и первое поражение «волков» в этом сезоне. При этом у мюнхенцев было только два удара в створ, а соперник вдвое чаще угрожал воротам.

«Байер» упрочил лидерство, разгромив «Кёльн» (4:0), а «РБ Лейпциг» не отстал от других фаворитов турнира и одолел «Хоффенхайм» - 1:0.